Incidente mortale a Gela: scontro con un camion, perde la vita un 27enne

Il giovane si trovava a bordo di una moto

GELA – Incidente mortale a Gela, ha perso la vita Andrea Bevelacqua, 27 anni, che si trovava a bordo di una moto: fatale lo scontro con un camion.

Gela, incidente mortale

Andrea Bevelacqua, per cause in corso di accertamento, si è scontrato nella zona industriale Nord con un camion.

Il giovave guidava una moto, l’impatto con il mezzo pesante non gli ha lasciato scampo.

Inutili i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per eseguire gli accertamenti necessari.

Una zona pericolosa

Alcuni mesi fa, nella stessa zona, hanno perso la vita Domenico Lorefice, ex presidente di Sicindustria Caltanissetta e Kevin Provenzano, un operaio dell’Ergo Meccanica. Sotto accusa le condizioni dell’asfalto, la Procura ha aperto un fascicolo.