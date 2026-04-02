Incidente mortale, la vittima è il ‘re della concessionarie’

La prima dinamica, ma tutto resta da accertare

Sarebbe stato un incidente mortale la causa di una tragedia, la vittima è il ‘re delle concessionarie’, come raccontano alcuni quotidiani tra cui ‘La Nazione’.

L’imprenditore Giovanni Birindelli è morto nelle scorse ore, a 66 anni, a causa di un incidente a San Miniato, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, anche se non risulterebbero essere coinvolte altre persone.

Imprenditore noto e apprezzato

Vinci, in provincia di Firenze, piange uno degli imprenditori più conosciuti e apprezzati del territorio, anche a livello nazionale. Fondò la GMG oltre trentacinque anni fa e riuscì a trasformarla in una delle più diffuse concessionarie di automobili con sedi a Vinci, Firenze, Pistoia e Prato.

Il gruppo Gmg Spa – scrive ‘Il Tirreno’ – ha condiviso un messaggio di cordoglio: “Con profondo dolore comunichiamo la scomparsa del nostro Giovanni Birindelli, fondatore del Gruppo Gmg Spa. In segno di rispetto le nostre concessionarie resteranno chiuse nelle giornate di giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 aprile”.