Incidente mortale, l’auto finisce fuori strada: muore un 56enne siciliano

Niente da fare, nonostante i soccorsi

AGUGLIANO- L’auto finisce fuori strada, si ribalta nel fosso in mezzo al canneto e il conducente resta schiacciato sotto il veicolo. L’incidente stradale, avvenuto intorno alle 18.30 ad Agugliano (Ancona), è costato la vita ad un 56enne del posto, originario della Sicilia. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

La tragedia si è consumata sulla strada provinciale 2, in contrada Colonne all’incrocio con via Mazzangrugno: secondo una prima ricostruzione, il conducente potrebbe aver perso autonomamente il controllo della vettura, una Fiat Panda, che si è cappottata nei pressi del canneto e non ha lasciato scampo al 56enne rimasto incastrato sotto la vettura. La dinamica dell’incidente è comunque ancora in fase di ricostruzione.