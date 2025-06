L’incidente mortale a Mazara, dolore per Ilenia: “Tragedia immane”

Comunità sotto shock per la scomparsa della quindicenne

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Un’altra croce sull’asfalto delle strade siciliane, con un’altra giovane vittima. Stavolta si tratta di una ragazza di Mazara del Vallo, nel Trapanese. Ilenia Ferro, doveva ancora compiere 16 anni, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto in via Santa Gemma, all’altezza di via Castelvetrano.

La dinamica

In base a quanto ricostruito finora dai carabinieri, la giovane si trovava su uno scooter insieme a un coetaneo, G.P. Il tragico impatto con un’auto, una Ford Fiesta, si è verificato poco prima della mezzanotte: i due giovani sono stati sbalzati dalla sella, la quindicenne ha riportato le lesioni più gravi. Alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Ferito il coetaneo

Un’ambulanza ha invece trasportato il suo amico in ospedale in codice rosso. E’ stato ricoverato all’Ajello di Mazara del Vallo, ma non sarebbe in pericolo di vita. La notizia ha profondamente sconvolto tutta la comunità. In queste ore decine di messaggi di cordoglio sono rivolti alla famiglia di Ilenia, che in tanti conoscono nella cittadina.

“Come faremo senza di te?”

I social diventano ancora una volta uno spazio per la condivisione del dolore, dove sono evidenti l’incredulità e lo shock che la scomparsa della ragazza ha provocato. “Un’altra giovane vita spezzata – scrive un amico di famiglia – altre lacrime per una giovane che potrebbe essere la figlia di tutti noi. Cosa sta succedendo? Perché così frequentemente assistiamo a tragedie simili?”.

“Siamo sconvolti – scrivono gli zii – dolce Ilenia, come faremo senza di te?”. Le parole sono accompagnate da una fotografia in cui la quindicenne scatta una foto allo specchio. “Eri bellissima e brillerai più di ogni altra stella – scrive una compagna di scuola – . Manchi già a tutti, amore nostro”. E ancora: “Tesoro mio, non ci credo ancora, vola più in alto che puoi”.

“Le auto sfrecciano, serve più responsabilità”

C’è anche chi punta il dito verso gli automobilisti: “Mettersi alla guida è un atto di responsabilità – dicono – ma troppa gente guida senza coscienza, le auto sfrecciano in tutta Mazara, in tanti tengono il cellulare in mano. Penso a questa povera vita spezzata e al dolore di questi genitori e mi chiedo se davvero non si possa fare nulla contro questi pirati della strada”.

Il sindaco: “Dolore che nessuno dovrebbe mai provare”

Tra i primi messaggi, quello del sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, che ha definito quanto acacduto “una tragedia immane”. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “La scomparsa di una giovane vita, così fragile e piena di futuro, ci lascia attoniti e profondamente addolorati. In momenti come questi le parole faticano a trovare un senso, ma sentiamo il dovere di stringerci, come comunità, attorno alla famiglia colpita da un dolore che nessuno dovrebbe mai provare”.

Domani l’ultimo saluto

Sul luogo dell’incidente i rilievi sono stati effettuati dal nucleo radiomobile dei carabinieri che stanno tuttora indagando per ricostruire la dinamica dell’impatto e stabilire le responsabilità. Tantissimi amici e parenti, in queste ore, si sono recati all’ospedale Abele Ajello, dove è stata allestita la camera ardente. Domani, giovedì 5 giugno, sarà il giorno dell’ultimo saluto ad Ilenia. I funerali saranno celebrati nella cattedrale di Mazara del Vallo alle 10.30.