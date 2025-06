Tragedia a Mazara del Vallo: muore 16enne in un incidente

Era a bordo di uno scooter: lo scontro con un'auto

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Una ragazza di 16 anni è morta in un incidente stradale avvenuto in nottata a Mazara del Vallo. È accaduto in via Santa Gemma. La giovane era a bordo di uno scooter guidato da un amico anche lui minorenne, rimasto ferito, che si è scontrato con una Ford fiesta.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. Per la sedicenne non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo ferito, trasportato all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo con traumi e alcune fratture, non è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per stabilire le cause dell’incidente ed eventuali responsabilità.

Il cordoglio del sindaco Quinci

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa della giovane donna coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra via Santa Gemma e via Castelvetrano.

“Una tragedia immane ha colpito la nostra città. La scomparsa di una giovane vita, così fragile e piena di futuro, ci lascia attoniti e profondamente addolorati. In momenti come questi le parole faticano a trovare un senso, ma sentiamo il dovere di stringerci, come comunità, attorno alla famiglia colpita da un dolore che nessuno dovrebbe mai provare. Ai familiari della giovane vittima esprimo la mia più sincera e sentita vicinanza, a nome mio personale e di tutta la città di Mazara del Vallo. Rivolgiamo un pensiero anche al giovane rimasto ferito, con l’augurio che possa riprendersi presto e completamente. Siamo tutti al fianco di chi oggi soffre, in questo giorno di lutto che segna il cuore di tutti noi. Attendiamo con fiducia il lavoro degli inquirenti, ai quali va il nostro ringraziamento per l’impegno nelle indagini, nella speranza che sia fatta piena luce sull’accaduto”.