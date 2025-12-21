Gravi le condizioni della moglie, ricoverata a Messina

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Una nuova tragedia della strada ha scosso la comunità nel primo pomeriggio di oggi. E’ accaduto lungo la scorrimento veloce in direzione Sant’Angelo. Un uomo di 39 anni, G.C., originario di Barcellona Pozzo di Gotto, ha perso la vita. Un violento incidente è avvenuto mentre viaggiava in moto assieme alla moglie.

Lo scontro è stato di estrema violenza e le condizioni del 39enne sono apparse subito disperate. Soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita. Nonostante il tempestivo intervento dei medici, le gravissime lesioni riportate, tra cui lo spappolamento della milza, e le ingenti perdite di sangue si sono rivelate fatali.

Le condizioni critiche della moglie

Restano critiche anche le condizioni della moglie. La donna è stata elitrasportata a Messina, dove è attualmente ricoverata in gravi condizioni. È monitorata costantemente dai sanitari.

Il dolore per quanto accaduto è reso ancora più intenso da una tragedia che aveva già colpito la coppia solo poche settimane fa, con la perdita di un figlio di pochi mesi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Profondo lo sgomento a Barcellona Pozzo di Gotto, dove la notizia ha lasciato attonita un’intera comunità, ancora una volta costretta a fare i conti con una vita spezzata sulla strada.

