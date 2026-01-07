Incidente mortale nell’Agrigentino, perde la vita un uomo

Lo scontro tra un furgone e una minicar

AGRIGENTO – Tragedia sulla strada statale 188, dove si è verificato un incidente mortale. Nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi, un furgone e una minicar. E’ successo nel territorio di Montevago all’altezza del chilometro 74+500, a poca distanza dalla Cantina Corbera. L’impatto si è rivelato violentissimo e non ha lasciato scampo a un uomo.

La vittima è un 42enne

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, a cui non è rimasto che accertare il decesso. La vittima è un 42enne di Montevago, ma non sono ancora state rese note le sue generalità.

Traffico bloccato

Come rende noto l’Anas, il traffico è momentaneamente rallentato su entrambe le direzioni di marcia. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.