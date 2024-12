Coinvolti due mezzi, sono in corso le indagini

Un incidente mortale ha coinvolto due persone sabato 21 dicembre a San Bartolomeo, Reggio Emilia. I due, un 28enne e un 83enne, sono entrambi deceduti: il più giovane è morto sul colpo, mentre l’anziano è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Parma, dove si è spento poco dopo.

L’incidente mortale a Reggio Emilia

Lo scontro è avvenuto in serata in via Tirabassi. Il 28enne Alan Baisi guidava una Mini Cooper quando per cause ancora in corso di ricostruzione si è scontrato contro il furgone Ducato condotto dall’83enne Vittorio Costi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno constatato la morte di Baisi. Costi è stato spostato al Maggiore di Parma in elisoccorso, decollato da Bologna. Sull’accaduto indaga la Polizia locale.

