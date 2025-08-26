 Incidente tra un'auto e un camper in provincia di Salerno: un morto
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Incidente tra un’auto e un camper in provincia di Salerno: morto 29enne

Intubato un bambino di 13 mesi
INCIDENTE MORTALE
di
1 min di lettura

SALERNO – Santo Bottone, 29 anni, originario di Agropoli, nel Salernitano, è la vittima dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di Prignano Cilento.

L’uomo stava rientrando a casa a bordo di una Bmw con i suoi due figli e la moglie. Lungo il tragitto si è scontrato con un camper per motivi ancora in corso di accertamento.

Intubato bambino di 13mesi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per il 29enne non c’è stato nulla da fare. La moglie e i due bambini sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Nella serata, il bambino di 13 mesi, è stato prima intubato e poi trasferito a Napoli a causa delle gravi condizioni.

Feriti anche i due occupanti del camper, una coppia di anziani, le cui condizioni non destano particolare preoccupazione. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri. 

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI