Intubato un bambino di 13 mesi

SALERNO – Santo Bottone, 29 anni, originario di Agropoli, nel Salernitano, è la vittima dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di Prignano Cilento.

L’uomo stava rientrando a casa a bordo di una Bmw con i suoi due figli e la moglie. Lungo il tragitto si è scontrato con un camper per motivi ancora in corso di accertamento.

Intubato bambino di 13mesi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per il 29enne non c’è stato nulla da fare. La moglie e i due bambini sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Nella serata, il bambino di 13 mesi, è stato prima intubato e poi trasferito a Napoli a causa delle gravi condizioni.

Feriti anche i due occupanti del camper, una coppia di anziani, le cui condizioni non destano particolare preoccupazione. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.