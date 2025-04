Incidente mortale sulla Statale 113 a Capo d’Orlando: c’è una vittima

Feriti tre ragazzi, uno di loro è grave

CAPO D’ORLANDO – Incidente mortale a Capo d’Orlando. Intorno alle 13.30 si è verificato uno scontro frontale tra due auto, una Fiat Panda e una Fiat 600, sulla Statale 113 Settentrionale Sicula, al Km 106,900, con il traffico che è stato chiuso.

Ad avere la peggio è una cinquantenne, Rosa Cortese, residente a Capo d’Orlando, che si trovava all’interno della Fiat Panda condotta dal marito. Per lei non c’è stato nulla da fare.

A bordo della Fiat 600 erano presenti tre giovani; due di loro sono stati trasportati all’ospedale di Sant’Agata Militello, mentre il terzo, in condizioni più critiche, è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, l’elisoccorso e tre ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e le squadre Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.