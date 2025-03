Era a bordo della sua moto che ha impattato con un'automobile

ROMA – Incidente stradale con una vittima sulla via Nomentana a Roma. Nell’incidente è morto un uomo di 48 anni che era a bordo di una moto, che ha impattato contro un’auto.

L’uomo a bordo della moto ha impattato, per cause in fase di accertamento, con l’automobile guidata da un 36enne. I soccorsi sono arrivati immediatamente, ma per il 48enne non c’è stato nulla da fare.

Gli accertamenti del caso sono affidati agli agenti della polizia municipale.