Tragedia stradale a Taormina, 47enne si schianta contro un muretto e muore

La prima ricostruzione

TAORMINA (MESSINA) – Un motociclista, Daniele Catanzaro di 47 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, giovedì 17 aprile, a Taormina sulla via Pirandello, in direzione della costa.

Catanzaro, stando ad una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del suo scooter, un Beverly Piaggio, e sarebbe andato ad impattare contro uno dei muretti in pietra della strada di accesso più antica della cittadina turistica.

Potrebbe avere avuto un ruolo nella perdita del controllo del mezzo anche il manto sdrucciolevole causato da pioggia mista a pulviscolo caduta copiosa, in questi giorni, nel comprensorio Taorminese.

Sulla via Pirandello è intervenuta la polizia di Stato per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.