Il giovane è ricoverato e la prognosi è riservata

TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Tragico incidente mortale a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Nello scontro che ha coinvolto due scooter è deceduto il 40enne Mirko Acunzo, ed è rimasto ferito in gravi condizioni un ragazzo di 15 anni. I due erano in sella agli scooter quando, per cause da accertare, si sono scontrati.

A ricostruire la vicenda saranno i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi.

Lo schianto si è verificato nella serata di ieri, 31 luglio, lungo via Nazionale. L’impatto è stato frontale, entrambi sono finiti rovinosamente a terra. Le loro condizioni sono apparse subito gravi. Per il 40enne Mirko Acunzo, non c’è stato nulla da fare.

Il giovanissimo, invece, è stato trasportato all’ospedale del Mare di Ponticelli, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

