Feriti altri due giovani

MAENZA (LATINA) – Morire a 19 anni sulla strada. Davide Leoni era alla guida della sua auto, lungo una Statale in provincia di Latina, quando improvvisamente ha perso il controllo ribaltandosi e finendo fuori strada.

Inutili i soccorsi. Per il ragazzo, che è stato sbalzato dall’abitacolo della sua auto, non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. A bordo con Leoni altri due ragazzini, minorenni, feriti lievemente. I tra si stavano recando ad una festa.

Il dolore sui social

Decine i messaggi di cordoglio arrivati sui social. Tra questi anche quello della sindaca di Priverno, cittadina dove il giovane viveva, Anna Maria Bilancia. “È una grande tragedia – ha scritto – quella che ha colpito la famiglia di Silvia e di Stefano, la nostra scuola e l’intera comunità di Priverno. Perdere ingiustamente un ragazzo così giovane, così bello e così importante per tutti noi, è un dolore immenso”.

“Ciao Davide, caro e bravo ragazzo”

E ancora: “Davide, caro e bravo ragazzo mio, non posso crederci perché un raggio di sole non può spegnersi all’improvviso. Solo qualche giorno fa, io e la tua dolce mamma ci preoccupavamo del tuo futuro… se solo avessimo potuto vederlo, ti avremmo tenuto chiuso in una stanza per sottrarti a questa sorte crudele e ingiusta, di cui nessuno può darsi pace”.

“Tutto sarà più vuoto senza di te”

La sindaca di Priverno poi conclude: “Tutto sarà più vuoto senza di te, senza i tuoi sorrisi e la tua simpatia. Cercheremo di trovare consolazione tenendoti nei nostri cuori e nei nostri ricordi così da sentirti sempre accanto. Tu riposa in pace e veglia su tutti, soprattutto sulla tua mamma e il tuo papà, sui tuoi fratelli e su nonno Aldo perché trovino conforto e pace. Insieme con tutta la comunità scolastica del Teodosio Rossi e all’intera cittadinanza, abbraccio con infinito affetto la mamma Silvia, il papà Stefano, il nonno Aldo, Alessandra, Noemi e Danilo”.