Incidente, un morto sulla strada tra Sant’Alfio e il Rifugio Citelli

Ha perso la vita uno studente universitario di 20anni. Sospeso il Palio d'Ateneo

CATANIA – Incidente mortale sulla strada provinciale che collega al Rifugio Citelli nel territorio di Sant’Alfio, alle alte pendici dell’Etna.

Una Fiat Panda e una moto Mv Agusta si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un 20enne residente ad Acireale. La vittima si chiamava Giulio Massimino, studente universitario.

I medici giunti sul posto con l’elisoccorso non sono riusciti a salvare la vita al giovane. Indagano i Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Giarre.

Università in lutto: sospeso il Palio d’Ateno

“Lo staff organizzativo del Palio d’Ateneo ha appreso con profondo dolore che Giulio Massimino, studente del Di3A (Agraria, ndr) dell’Università di Catania, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. In segno di rispetto per la sua memoria, tutte le attività previste nella prima giornata del Palio (mercoledì 7 maggio) sono sospese. Le competizioni riprenderanno domani 8 maggio, come da programma” fanno sapere dall’Università.

(foto ReiTv)