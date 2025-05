Purtroppo inutile l'arrivo dei soccorritori

La tragedia è accaduta all’alba. Intorno alle 5.50, infatti, lungo via Roma a Maslianico (Como) si è verificato lo scontro tra un’automobile e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro.

Un impatto violento tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono giunte un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. Oltre ai carabinieri e ai Vigili del Fuoco. Il motocilista di 51 anni, dopo l’impatto, era finito incastrato sotto la vettura e solo a fatica è stato estratto: poi i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.