Incidente sulla statale: autocisterna si ribalta, un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la strada statale 576 in direzione di Naro, nell’agrigentino. Un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato finendo la sua corsa in una scarpata sottostante.

Alla guida dell’autocisterna un 56enne originario di Palma di Montechiaro – G.L. – rimasto gravemente ferito dopo il violento urto. Immediati i soccorsi con un’ambulanza giunta sul posto e un elisoccorso fatto atterrare appositamente per poi ripartire velocemente verso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Naro che si stanno occupando dei rilievi e della viabilità.