Lo scivolo si rompe e i passeggeri riprendono la scena

Attimi di terrore a bordo della Icon of the Seas, la mastodontica nave ammiraglia di Royal Caribbean, dove un guasto a uno scivolo acquatico ha provocato il ferimento lieve di un passeggero.

L’uomo stava percorrendo l’attrazione, alta diverse decine di metri, quando un pannello in vetro acrilico si è improvvisamente lesionato, causando una fuoriuscita violenta d’acqua.

“Fermate lo scivolo! Fermate lo scivolo!”, hanno urlato in preda al panico gli ospiti della nave da crociera più grande del mondo.

Incidente nave da crociera, un passeggero ferito

Alcuni passeggeri della nave da crociera hanno ripreso l’incidente con i propri telefoni, diffondendo in rete le immagini che mostrano il getto d’acqua fuori controllo.

La compagnia di navigazione ha confermato che lo scivolo è stato immediatamente chiuso e resterà inutilizzabile fino al completamento delle verifiche tecniche per accertare la dinamica dell’accaduto.

Il passeggero coinvolto ha riportato soltanto lievi contusioni e ha ricevuto assistenza medica a bordo.

@megatvnews Ανησυχία προκάλεσε ένα σοβαρό περιστατικό στο κρουαζιερόπλοιο «Icon of the Seas», το μεγαλύτερο στον κόσμο, όταν ένας επιβάτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια δραστηριότητας σε μία από τις εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες του πλοίου. Το ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη, ενώ το πλοίο πραγματοποιούσε επταήμερη κρουαζιέρα στην Καραϊβική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στη νεροτσουλήθρα «Frightening Bolt», η οποία έχει ύψος περίπου 14 μέτρα. Ένα τμήμα από το ακρυλικό γυαλί της τσουλήθρας υπέστη ρωγμή και έσπασε, με αποτέλεσμα την εκτόνωση νερού και τον τραυματισμό του επιβάτη. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, καθώς το νερό ξεχύθηκε με ορμή από την κατεστραμμένη τσουλήθρα, ενώ ακούγονταν κραυγές και φωνές. Βίντεο από το περιστατικό καταγράφηκε από άλλους επιβάτες που βρίσκονταν στο κατάστρωμα εκείνη την ώρα waterslide #malfunction IconoftheSeas ♬ πρωτότυπος ήχος – MEGA News – MEGA News

Icon of the Seas, il gioiello di Royal Caribbean

Con una lunghezza di 365 metri e una larghezza di 65, questo colosso da 250.800 tonnellate di stazza lorda è un vero e proprio resort galleggiante.

I 20 ponti aperti ai viaggiatori ospitano 2.805 cabine, dalle suite più raffinate alle Ultimate Family Suites, capaci di accogliere fino a 7.600 persone quando la nave è a piena capacità, compresi i 2.300 membri dell’equipaggio.

A bordo non mancano spazi e servizi per il relax: cinque piscine principali, dieci vasche idromassaggio e, in totale, sette piscine, tra cui la prima infinity pool sospesa sull’oceano.

La nave ha iniziato la sua attività a gennaio 2024 ed è suddivisa in aree tematiche, ciascuna concepita per offrire un’atmosfera e un’esperienza unica, pensata per famiglie, coppie e viaggiatori di ogni età.

Tra le attrazioni di punta figurano gli scivoli acquatici e il Crown’s Edge, un percorso a 44 metri di altezza che permette di camminare sospesi sopra le onde.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA