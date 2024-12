I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso

LOMELLO (PAVIA) – Un giovane di 22 anni ha perso la vita questa mattina lungo la strada che collega Lomello a Mede, comune che si trova in provincia di Pavia.

Il giovane era alla guida di una Mercedes quando, per causa ancora da accertare, avrebbe tagliato una rotatoria e si sarebbe schiantato contro un camion fermo nella zona.

Nonostante l’intervento dei soccorsi non è stato possibile far altro che dichiararne il decesso del 22enne. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e due pattuglie dei carabinieri di Voghera. Le forze dell’ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Un altro tragico incidente si è verificato questa mattina non molto lontano da Palermo. Nello scontro sono morti il conducente Ruben Salvatore Ciaccio di 25 anni e Samuele Cusimano di 21 anni.