Incidente nell’Agrigentino, 18enne indagato per omicidio stradale

Il ragazzo era senza patente

1' DI LETTURA

AGRIGENTO – La procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati, per l’ipotesi di reato di omicidio stradale, un diciottenne empedoclino coinvolto nel tragico schianto – avvenuto nella notte tra domenica e lunedì – in cui ha perso la vita Sergio Burgio, operaio edile di 59 anni.

La fuga dopo l’incidente

Il giovane, che aveva fatto perdere le sue tracce subito dopo l’incidente, è stato rintracciato dai carabinieri all’ospedale di Agrigento. Ha un polso rotto e qualche trauma ma le sue condizioni non sono critiche. Il diciottenne, sprovvisto di patente, viaggiava in sella a uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con lo scooter Yamaha al bordo del quale vi era Burgio.

Tragico impatto

L’impatto è stato violento e per l’operaio, che stava rientrando a casa, non c’è stato nulla da fare. Il giovane, invece, era fuggito dal luogo dell’incidente facendo perdere le tracce. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sicurezza che insistono nella zona dell’incidente. Nelle prossime ore, inoltre, sono attesi i risultati degli accertamenti effettuati sul diciottenne per rilevare l’eventuale presenza di droga o alcol.