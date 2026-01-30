Incidente sulla Palermo-Agrigento, il figlio della vittima: “Strada assassina”

La madre, Giovanna Oddo, ha perso la vita nello scontro

PALERMO – “Dico questa strada, questa strada è assassina. E ancora non fate niente. Qui ogni giorno che piove c’è un incidente. Sistematicamente c’è un incidente. Mi mamma aveva 95 anni, ma sono morti due ragazzi assieme a lei”, aggiunge parlando con i cronisti il figlio di Giovanna Oddo.

Anche un altro familiare mette sotto accusa la sicurezza: “Qui ogni giorno che piove – dice – c’è un incidente, sistematicamente c’è un incidente”.

Incidente sulla Palermo-Agrigento “Strada assassina”

“La mattina mia mamma, un giorno sì e un giorno no, quando andava a fare dialisi – dice la figlia della donna – sapeva il pericolo, che c’era in questa strada. Qua sono morti tre ragazzi di Villafrati e non è giusto. A 95 anni si rendeva conto quanto fosse pericolosa questa strada. Lei a 95 anni lo capiva, ma i politici non capiscono. Nessuno capisce niente di queste strade, sono pericolose per tutti”.