Il tragico incidente sulla Palermo-Sciacca: le condizioni dei tre bambini

Hanno 4, 6 e 8 anni: uno è già stato operato

PALERMO – Dopo essere stati rianimati sono stati intubati e ricoverati con la prognosi riservata all’ospedale Di Cristina di Palermo. Sono in condizioni gravissime i tre bambini di 4, 6 e 8 anni di origine tunisina, rimasti coinvolti nel tragico incidente sulla Palermo-Sciacca che è costato la vita ai loro genitori, Walid Moussa e Zina Koski Moussa di 40 e 44 anni e un 51enne palermitano, Riccardo Pardi.

Gli interventi chirurgici

Sono stati tutti e tre trasportati con l’elisoccorso, in codice rosso, in ospedale, dove i medici hanno immediatamente valutato le loro condizioni eseguendo esami e accertamenti. Per il bimbo di 8 anni è stato necessario un delicato intervento neurochirurgico.

Anche il fratello minore, che ha 6 anni, dovrà essere operato: a complicare le sue condizioni, infatti, è una grave frattura al femore provocata dal violentissimo impatto che ha fatto ribaltare l’auto su cui la famiglia viaggiava.

Erano sul sedile posteriore

I tre bambini si trovavano sul sedile posteriore dell’auto guidata dal papà, una Mercedes classe C. Il mezzo si è scontrato con una Toyota Rav 4 che viaggiava in direzione opposta: l’impatto è stato violentissimo, al punto da provocare il ribaltamento dei veicoli, diventati un groviglio di lamiere. Le vittime, rimaste intrappolate negli abitacoli, sono state estratte dai vigili del fuoco.