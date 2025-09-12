Incidente a Porto Empedocle, guidatore indagato per omicidio stradale

Si tratta di un 21enne che era a bordo dell'auto con un amico

PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) – Iscritto nel registro degli indagati, per omicidio stradale, il ventunenne di Porto Empedocle che nella prima serata di mercoledì scorso ha travolto e ucciso la sessantaquattrenne di Agrigento, Isabella Messina, lungo via Crispi, nel rione balneare di Marinella, a Porto Empedocle.

Il giovane, che ha già nominato quale suo difensore di fiducia l’avvocato Luigi Troja, era alla guida di una Renault Clio. Il ventunenne, studente universitario, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per accertamenti sanitari. Gli esiti degli esami a cui è stato sottoposto sono risultati tutti negativi.

A bordo con lui c’era un altro giovane che è stato sentito come testimone dagli agenti che indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.