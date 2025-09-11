Porto Empedocle, una donna travolta e uccisa da un’auto

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118

AGRIGENTO – Una donna di 64 anni di Agrigento travolta e uccisa a Porto Empedocle da un’auto guidata da un giovane di 21 anni.

L’incidente si è verificato ieri sera (mercoledì 10 settembre). L’impatto è stato violentissimo, la donna è morta sul colpo, dopo essere stata investita in via Crispi, nella zona balneare di Marinella, a Porto Empedocle.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che sono giunti sul posto e hanno potuto solo constatare il decesso della donna. L’auto che ha investito la signora, una Renault, era guidata da un 21enne di Porto Empedocle. A bordo con lui c’era un altro giovane che in queste ore è stato sentito come testimone dagli agenti del commissariato Frontiera che indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.