Tragico incidente nel Ragusano: muore un trentaseienne

Lavorava come operaio al mercato ortofrutticolo

COMISO (RAGUSA) – Incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Comiso, lungo la strada provinciale 4 che da Comiso conduce a Pedalino. È morto Salah Abdi Abukar, 36 anni, di origini somale. Salah, che viaggiava in sella al suo motorino, lavorava come operaio nel mercato ortofrutticolo di Comiso, aiutava nel carico e scarico della merce e in altre mansioni. Abitava a Comiso, in via Roma. Non aveva parenti in Italia.

Era in Italia da una decina d’anni e il suo sogno era di ritornare in Somalia. A più riprese aveva detto di voler tornare nel suo paese, progettava di farlo verso la fine dell’anno. I soccorsi sono stati immediati. Salah è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale a Vittoria, ma le sue condizioni erano gravissime e i medici non sono riusciti a I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale che sta cercando di ricostruire la dinamica.