 Si schianta durante il lancio, muore paracadutista 49enne
Si schianta durante il lancio, muore paracadutista 49enne

Il volo da 1500 metri d'altezza
ROMA
di
Tragedia in un campo di volo in via Prenestina Nuova, in zona Montecompatri, alle porte di Roma. Un 49enne, esperto paracadutista originario di Grosseto, si è schiantato nella vegetazione vicina alla pista dopo un lancio da 1.500 metri d’altezza.

Sul posto i carabinieri della stazione di Colonna, i vigili del fuoco di Frascati e il 118. Inutili i soccorsi per l’uomo. La salma è stata trasferita all’Istituto di medicina legale di Tor Vergata per l’autopsia. Da chiarire la dinamica dell’incidente. Pare che il paracadute principale e quello di emergenza fossero in apertura. 

