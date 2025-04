Tragico incidente a Capo d’Orlando: morta una donna, quattro feriti

Lo scontro frontale sulla statale 113. Chi è la vittima

CAPO D’ORLANDO (MESSINA) – Erano da poco usciti dalla loro casa di Capo d’Orlando quando, a distanza di pochi chilometri, si sono scontrati con un’auto. Rosa Cortese, 77 anni e il marito di 84 anni, entrambi pensionati, si trovavano sulla loro Fiat Panda e stavano percorrendo la statale 113: l’impatto con una Fiat Panda con a bordo tre giovani si è rivelato violentissimo, al punto da provocare il ribaltamento di quest’ultima.

La donna è morta sul colpo

Le due auto si sono ridotte a un graviglio di lamiere, la donna ha riportato lesioni gravissime che non le hanno lasciato scampo. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, infatti, per lei non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

L’allarme e i soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivate tre ambulanze, i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dai mezzi, gli uomini dell’Anas e la polizia municipale. Il tratto di strada è stato immediatamente chiuso al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi e i rilievi.

Ferito anche il marito

Il marito della vittima è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Patti, uno dei tre giovani, un 22enne, è rimasto ferito in modo grave. È stato stabilizzato e trasferito al Policlinico di Messina con l’elisoccorso.

Tre giovani in ospedale

Un altro ragazzo di 22 anni e un 27enne sono invece stati trasportati all’ospedale di Sant’Agata di Militello. In base a una prima ricostruzione dell’incidente, lo scontro sarebbe stato frontale, ma tutti gli accertamenti sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica.

Soltanto due giorni fa un altro incidente mortale in Sicilia, in questo caso in provincia di Agrigento. Un quarantottenne, Angelo Sanfilippo, originario di Canicattì, ma residente a Naro, è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove era stato trasferito, in elisoccorso. Era rimasto ferito nello scontro avvenuto tra la sua moto e un’auto.