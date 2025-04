Incidente sulla statale 120 nel Catanese, un ferito e traffico bloccato

Sul posto l'Anas e le forze dell'ordine

PIEDIMONTE ETNEO (CATANIA) – Ci sarebbe almeno un ferito in condizioni serie nell’incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e una moto, sulla strada statale 120 “dell’Etna e delle Madonie”. Al momento non è chiaro chi sia il ferito, ma si sa solo che il traffico è temporaneamente bloccato in entrambi i sensi.

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 210, tra Fiumefreddo e Piedimonte Etneo, in provincia di Catania. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’ordine per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Si chiude una settimana contrassegnata da incidenti e lutti sulle strade della Sicilia. Due giorni fa ad Adrano aveva perso la vita un 19enne, che era a bordo di uno scooter. Giovedì invece lungo l’autostrada Catania-Siracusa la vittima è stata un motociclista 53enne. Ieri, infine, in un altro incidente sulla moto avvenuto nel Trapanese hanno perso la vita il medico ortopedico Giovanni Finocchiaro, 60 anni e la moglie Serafina Cantarella. Erano entrambi di Giarre.