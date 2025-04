L’incidente di Trapani, le vittime di Giarre: l’ex assessore e la moglie

Una comunità sconvolta

CATANIA – È una notizia che rimbalza nel pomeriggio. E che, tra la comunità di Giarre, finisce col generare un sentimento che si mescola a confusione, incredulità e dolore. Sono il medico ortopedico Giovanni Finocchiaro, 60 anni e la moglie Serafina Cantarella, le due vittime dell’incidente avvenuto lungo l’A29 “Diramazione per Birgi”. A Paceco, nel Trapanese. La moto sulla quale erano in sella si è scontrata con un’Audi guidata da un 39enne residente in provincia di Palermo. In quella che rimane una dinamica tutta da accertare.

Le due vittime, marito e moglie, come detto sono entrambe di Giarre. Finocchiaro era medico ortopedico all’ospedale Sant’Isidoro. Una persona conosciuta e stimata. Al di là della professione. Perché, negli anni recenti era stato anche assessore comunale: nel corso della sindacatura di Teresa Sodano.

Apprezzato anche e soprattutto per la sua sensibilità, nel pomeriggio ha trovato la morte assieme alla moglie. “Sono stato in visita da lui, una persona onesta, gentile, sensibile e molto preparata. Non ci sono parole. Riposa in pace”. È soltanto uno dei tanti messaggi che campeggiano in queste ore sui social.

In quella che resta una tragedia immane – tutta ancora da ricostruire – e che racconta l’ennesimo dramma delle strade della nostra isola.