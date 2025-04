Tragedia sulla Catania-Siracusa, è morto un motociclista di 53 anni

L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un incidente autonomo

CATANIA – Incidente mortale sull’autostrada Catania-Siracusa, in direzione del capoluogo siracusano. A perdere la vita un motociclista di 53 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero ancora poco chiare le cause del sinistro.

L’ipotesi più plausibile è che si sia trattato di un incidente autonomo, ma la dinamica è ancora in via di definizione. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale di Catania ed il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.