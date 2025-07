Grave incidente sulla Palermo-Sciacca: uomo estratto dalle lamiere dell’auto

Scontro frontale tra un'Audi e una Jeep

PALERMO – Incidente sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca, nel territorio di Roccamena, nel Palermitano. In uno scontro frontale sono rimasti coinvolti due mezzi, una Jeep Compass e un’Audi A6.

L’impatto è stato violentissimo, al punto da ridurre una delle due auto a un groviglio di lamiere. Il conducente della Jeep, un ragazzo di 27 anni, dopo lo schianto è rimasto intrappolato nell’abitacolo e per estrarlo dal veicolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Roccamena, il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico per consentire l’arrivo dei soccorsi e per effettuare i rilievi.

Sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il ferito in ospedale. Il conducente dell’Audi, un uomo di 56 anni, non ha invece riportato ferite. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’impatto.

L’incidente del pulmino

Pochi giorni fa a Palermo un altro incidente: in questo caso sono rimasti coinvolti dei bambini che stavano viaggiando a bordo dell’autobus di una onlus, erano di ritorno da una gita. E’ successo in via Ruffo di Calabria, la strada che collega Palermo a San Martino delle Scale, dove il pulmino si è ribaltato. Sette persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina che ha riportato un trauma cranico. Una tragedia sfiorata su cui sono ancora in corso le indagini per stabilire le responsabilità.