Grave incidente sulla statale 640: tir si ribalta, ci sono feriti

Traffico bloccato

CALTANISSETTA – Incidente stradale intorno alle 17 sulla statale 640 “Strada degli Scrittori”, alle porte di Caltanissetta. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante si è ribaltato.



I soccorsi

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato le due persone rimaste incastrate nell’abitacolo. Conducente e passeggero sono stati poi condotti da ambulanze del 118 rispettivamente con codice rosso e giallo al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia.

Traffico bloccato

Sul posto gli agenti della polizia stradale che stanno ricostruendo la dinamica e si stanno occupando della viabilità. Traffico bloccato

Il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 63,000. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.