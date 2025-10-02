Incidente stradale ad Altofonte, motociclista in gravi condizioni

Il ferito è stato trasportato all'ospedale Ingrassia

ALTOFONTE (PALERMO) – Incidente stradale ad Altofonte, nel Palermitano. Nello scontro tra un’auto e una moto è rimasto gravemente ferito un uomo. T.G, di 37 anni. In base a quanto ricostruito, stava percorrendo viale del Fante su una moto Honda Cbr, quando all’altezza di via Fratelli Celano, è avvenuto l’impatto con una Toyota.

I soccorsi

Il 37enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Ingrassia di Palermo. L’automobilista è rimasto illeso. Sul luogo dello scontro anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Incidente anche a Ficarazzi

Nelle scorse ore un altro grave incidente si è verificato a Ficarazzi, sempre in provincia di Palermo. In questo caso, un uomo è stato investito da uno scooter mentre attraversava in corso Umberto I. E’ successi a pochi metri dall’ufficio postale, sotto la pioggia battente. Un’ambulanza ha trasportato il ferito all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.

L’escalation nel Palermitano

Un’escalation senza fine nel Palermitano, dove due giorni fa un altro pedone è stato ricoverato in gravi condizioni. L’incidente si è verificato in città, a poca distanza dalla stazione centrale. L’uomo, G.C di 62 anni, è stato investito dal tram in corso dei Mille, all’incrocio con via Gian Filippo Ingrassia.