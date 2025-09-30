Palermo, incidente in corso dei Mille: uomo travolto dal tram

Sul posto i sanitari del 118

PALERMO – Grave incidente stradale in corso dei Mille a Palermo.

Un uomo è stato investito dal tram all’altezza di via Gian Filippo Ingrassia, a pochi metri dalla stazione centrale: si tratta di G.C, 62 anni. In base alla testimonianza di alcuni passanti, l’uomo stava attraversando sulle strisce nel tratto regolato dal semaforo a tre tempi, quando è avvenuto l’impatto.

Palermo, incidente in corso dei Mille

Il 62enne ha battuto violentemente la testa su un muretto. È stato subito lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Civico. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere.