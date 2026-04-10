Un’auto supera lo spartitraffico e si schianta contro un’altra vettura

PALERMO – Grave incidente nella notte nel curvone della Cala, a Palermo. Il bilancio è di tre feriti, tra cui un giovane di 23 anni in condizioni gravissime.

L’impatto tra le due auto alla Cala

Secondo una prima ricostruzione, una Audi Q2 guidata dal giovane avrebbe superato lo spartitraffico affrontando la curva a forte velocità, finendo contro una Ford C-Max condotta da un uomo di 50 anni di San Giuseppe Jato. L’impatto è stato particolarmente violento.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Il 23enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civico, dove si trova ricoverato con prognosi riservata. Gli altri due uomini coinvolti sono stati portati in ospedale per accertamenti: uno avrebbe riportato un trauma dopo aver urtato il parabrezza.

Indagini e traffico paralizzato

Sono in corso gli esami alcolemici e tossicologici sui conducenti. Le indagini sono affidate alla sezione infortunistica della polizia municipale. A causa dell’incidente, il traffico è rimasto bloccato per diverse ore in direzione del porto.

Sfiorata la tragedia per un motociclista

Coinvolto indirettamente anche un motociclista, rimasto illeso per pochi centimetri dopo essere riuscito a evitare le auto al momento dello scontro.