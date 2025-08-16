L'amministrazione comunale: "Sgomento e tristezza"

PRIOLO (SIRACUSA) – Un ragazzo di 19 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto lungo strada provinciale 95, tra Priolo e Melilli, in provincia di Siracusa. Il giovane si chiamava Fabrizio Monti.

Secondo una prima ricostruzione, si trovava a bordo di una motocicletta, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto e l’impatto sull’asfalto è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, e i soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

“Con profondo sgomento e immensa tristezza, la comunità di Melilli apprende la notizia della tragica scomparsa di Fabrizio Monti”, si legge sulla pagina Facebook del Comune di Melilli. “La perdita di una vita così giovane, lascia un vuoto incolmabile e scuote nel profondo l’intera cittadinanza, che si stringe attorno al dolore della famiglia in questo momento di indicibile sofferenza”, ancora.

Il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, e tutta l’amministrazione comunale, esprimono “le più sentite condoglianze ai familiari di Fabrizio e partecipano con commozione al loro lutto, manifestando il sentimento di tristezza che oggi avvolge la comunità melillese. Un pensiero di vicinanza e di preghiera accompagna i suoi cari in queste ore di dolore – conclude il post -, nella certezza che il ricordo di Fabrizio rimarrà vivo nei cuori di quanti lo hanno conosciuto e amato”.

