Incidente stradale a Villabate, scontro tra tre auto: traffico in tilt

Paralizzata la Palermo-Agrigento

PALERMO – Lunghe code e incolonnamenti per un incidente stradale lungo la Palermo-Agrigento. L’incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Villabate in direzione Agrigento. Dalle prime notizie sembra siano coinvolte tre automobili.

Non ci sono particolari sulle condizioni degli occupanti delle auto. Sul posto è intervenuta la polizia.

L’incidente ha paralizzato il traffico in uscita dalla città in un’ora a circolazione interna per via dei pendolari diretti nei centri dell’hinterland del Palermitano.