Incidente sul lavoro a Palermo: un operaio muore a Brancaccio

L'uomo aveva 40 anni

PALERMO – Tragico incidente sul lavoro a Palermo. Un operaio di 40 anni, Alessio La Targia, ha perso la vita in via Emiro Giafar, nella zona di Brancaccio. In base a una prima ricostruzione stava effettuando dei lavori di riparazione su un’impalcatura quando, per cause ancora da accertare, è precipitato. Il ponteggio era stato dentro il capannone industriale di una ditta privata.

I soccorsi

La caduta si è rivetala fatale: nonostante l’arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. A lanciare l’allarme i colleghi del quarantenne. Sul posto sono arrivati i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente sul lavoro.

Le indagini

Sul posto anche i tecnici della Spresal dell’Asp di Palermo per accertare la presenza o meno di tutti i dispositivi di sicurezza e la regolarità del cantiere in cui è avvenuta la tragedia. Verifiche, inoltre, sulla situazione lavorativa dell’operaio. Le indagini sono in corso.

“Tragedia che colpisce l’intera comunità”

“Esprimiamo profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia dell’operaio che ha perso la vita sul lavoro nelle scorse ore. Una tragedia che colpisce l’intera comunità perché non si può e non si deve morire in questa maniera”, a dichiararlo sono Raoul Russo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, e Antonio Rini, presidente cittadino. “Ci stringiamo alla famiglia e ai colleghi dell’operaio, a loro va tutta la nostra vicinanza in questo momento così terribile”, concludono