Esplode un motorino dell’acqua: è grave un 42enne di Biancavilla

L'operaio ha riportato gravi ustioni di secondo e terzo grado

SCORDIA (BIANCAVILLA) – L’incidente sul lavoro è accaduto nel corso della mattina di oggi. Un operaio biancavillese di 42enne è stato letteralmente investito dallo scoppio di un motorino dell’acqua ed è rimasto gravemente ferito. Ha riportato ustioni gravi di secondo e terzo grado. È stato trasferito in codice rosso, all’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova ricoverato al momento al Trauma Center.

Operaio di una ditta che stava effettuando dei lavori all’interno di un’azienda agricola, il mezzo che serve per il tiraggio dell’acqua è esploso per cause ancora tutte da accertare. L’allarme è stato lanciato immediatamente. Sul posto, è intervenuto il personale medico del 118 e, successivamente, l’eliambulanza proveniente da Catania.

Indagano i carabinieri che, assieme agli ispettori dell’Asp etnea, stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti.