Scontro tra un furgone e un'auto

PALERMO – Scontro tra un’auto e furgone sull’autostrada A19 Palermo-Catania all’altezza di Trabia. Lo scontro è avvenuto al chilometro 21,8 in direzione Catania dove si registrano lunghe code e traffico bloccato.

Lo comunica l’Anas in una nota. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgone e un’autovettura. Il personale di Anas e le forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.