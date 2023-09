Incidente sulla Casilina: 17enne muore dopo ore di agonia

I traumi riportati si sono rivelati fatali

Un violento impatto si è verificato nel pomeriggio di ieri, 16 settembre, sulla Casilina nel tratto tra San Vittore del Lazio e San Pietro Infine. L’incidente ha visto uno scooter entrare in collisione con un’auto, con il conducente dello scooter è subito sembrato in condizioni critiche e, infatti, non ce l’ha fatta con il decesso che è avvenuto in ospedale dopo ore di agonia.

Il giovanissimo ha riportato gravi ferite che sono state fatali.

La vittima era originario di San Pietro Infine, un paese della provincia di Caserta. Al momento dell’accaduto era in sella alla sua moto e stava percorrendo via Casilina nel tratto compreso tra la provincia di Frosinone e quella di Caserta quando, per cause non note e ancora in corso d’accertamento, si è scontrato con un’auto.

L’impatto è stato violento: il giovane è finito a terra rimanendo gravemente ferito. Il personale sanitario, arrivato sul luogo dell’impatto, ha cercato di stabilizzare il ragazzo e l’ha trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Caserta.

Il paziente è stato operato, per intervenire sui traumi riportati nell’impatto, ma ogni intervento da parte dei medici si è rivelato inutile, perché le sue condizioni nelle ore successive sono precipitate, fino al decesso.