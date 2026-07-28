 Incidente ad Alcamo, morto un giovane di 25 anni sulla Statale 113
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Incidente sulla Statale 113 ad Alcamo, morto un giovane di 25 anni

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La tragedia nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio
PROVINCIA DI TRAPANI
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TRAPANI – Alex Dara, di 25 anni, è morto nella notte tra domenica e lunedì scorsi in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 113, in direzione Alcamo. Il giovane viaggiava in sella al suo scooter 150 quando, per cause in corso di accertamenti, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto.

L’incidente si è verificato intorno alle 2 del mattino, poco prima della seconda galleria sulla statale che collega Alcamo a Partinico. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia municipale, non risultano coinvolti altri veicoli e non vi sarebbero testimoni diretti della dinamica. 

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