Incidente sulla Statale, lutto nell’Ennese

Ancora incerta la dinamica del sinistro.

LEONFORTE – A Enna lo conoscevano tutti. Una persona semplice dal carattere mite, la cui presenza costante, al Castello di Lombardia o a ridosso della piazza Europa, dove vendeva prodotti caseari, soprattutto formaggio, restava impressa. Cono Gugliotta, ambulante di 66 anni originario di Leonforte, è morto questa mattina in un incidente stradale, mentre sua sorella Maria Rosaria è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Civico di Palermo. Il suo mestiere di ambulante lo portava in giro spesso anche in altre zone della Sicilia.

La dinamica del sinistro

Secondo una prima ricostruzione sommaria dell’incidente effettuata dalla Polizia Stradale di Palermo, questa mattina intorno alle 7, lungo la Statale che porta dal capoluogo ad Agrigento, all’altezza di Mezzojuso, la Fiat 600 che guidava è entrata in collisione con un furgone Iveco che procedeva in direzione opposta. Nello schianto per Nuccio, come lo chiamavano a Enna, non c’è stato nulla da fare, mentre la sorella Maria Rosaria, sessantunenne, gravemente ferita, è stata portata all’ospedale Civico. Non è noto se i medici abbiano sciolto o meno la prognosi. Meno grave sarebbe invece il conducente del furgone, che è stato portato a sua volta in ospedale per le ferite riportate.

È una tragedia che ha scosso profondamente la comunità ennese, che si è stretta alla famiglia e ha espresso vari messaggi di cordoglio attraverso i social.