 Incidente sulla Palermo-Agrigento: un morto e traffico in tilt
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Incidente mortale sulla strada statale Palermo-Agrigento

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Disagi al traffico, sul posto carabinieri e ambulanze
VIABILITà
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Incidente stradale sullo scorrimento veloce della Palermo-Agrigento. Un uomo ha perso la vita. Chiuso il tratto tra Villabate e Misilmeri. Sul posto sono interveniti carabinieri, vigili del fuoco e due ambulanze.

Anas fa sapere che “a causa di un incidente in cui ha perso la vita una persona, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 121 “Catanese all’altezza del km 249,700 a Misilmeri, in provincia di Palermo. Il traffico è temporaneamente deviato sulla strada provinciale”.

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