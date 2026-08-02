Incidente mortale sulla strada statale Palermo-Agrigento

Disagi al traffico, sul posto carabinieri e ambulanze

Incidente stradale sullo scorrimento veloce della Palermo-Agrigento. Un uomo ha perso la vita. Chiuso il tratto tra Villabate e Misilmeri. Sul posto sono interveniti carabinieri, vigili del fuoco e due ambulanze.

Anas fa sapere che “a causa di un incidente in cui ha perso la vita una persona, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 121 “Catanese all’altezza del km 249,700 a Misilmeri, in provincia di Palermo. Il traffico è temporaneamente deviato sulla strada provinciale”.