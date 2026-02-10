Incidente sull’autostrada Palermo-Catania: coinvolto un carro funebre

Il mezzo stava trasportando una salma

PALERMO – Incidente stradale la scorsa notte sull’autostrada Palermo-Catania dove è rimasto coinvolto un carro funebre che trasportava una salma.

Il mezzo si è scontrato contro un camion e un’automobile nel tratto che collega l’uscita di Scillato alla galleria di Tremonzelli. Sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e gli operati dell’Anas.

Non ci sono stati feriti, ma l’autostrada è rimasta chiusa al traffico per permettere agli operai di rimettere in sicurezza la carreggiata e liberarla dai detriti.