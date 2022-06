Incidente sullo scorrimento veloce, sorpasso in curva: tre feriti

Tre auto coinvolte.

1' DI LETTURA

TRAPANI – Ancora una volta un grave incidente stradale lungo il tratto finale della circonvallazione di Trapani, la strada di scorrimento veloce che collega la città, nei due sensi di marcia, all’autostrada A 29 dir.

La dinamica

Nella serata di ieri a scontrarsi sul cavalcavia prossimo allo svincolo di uscita sulla strada delle saline, la provinciale 21, sono state tre auto, pare per un sorpasso vietato lungo il tratto segnato da una curva. Tre feriti, tutti trasportati in ospedale dai sanitari del 188, uno di questi è entrato al pronto soccorso con codice rosso, e le sue condizioni ancora stamattina sono state definite dai sanitari parecchio gravi . Sul punto dell’incidente a fare i rilievi sono state due pattuglie dei Carabinieri. Per alcune ore il traffico è rimasto bloccato. A parte la condotta spericolata di uno dei guidatori delle auto coinvolte, ancora una volta l’incidente è da ricondurre anche alla scarsa se non del tutto inesistente illuminazione del tratto stradale.

Due incidenti nel giro di poche ore



Nelle stesse ore la Polstrada è dovuta intervenire sul tratto autostradale, all’altezza dello svincolo di Alcamo. Un incidente autonomo che ha coinvolto una sola auto, una Mercedes classe A, che ha terminato la sua corsa contro il muretto che delimita l’uscita autostradale. Tre i feriti, in modo non grave per fortuna, conducente e due passeggeri.