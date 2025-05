Il traffico procede a rilento

IN DIREZIONE MESSINA

CATANIA – Incidente stradale questo pomeriggio sulla Tangenziale di Catania. Coinvolti tre veicoli sul tratto compreso tra gli svincoli di San Giorgio e Misterbianco e sulla carreggiata in direzione Messina. Una persona è rimasta ferita.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento e sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale del capoluogo etneo. Il traffico procede in maniera lenta.