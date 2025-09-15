 Incidente tra due auto a Bitonto, morto un 75enne
Incidente tra due auto a Bitonto, morto un 75enne

Un altro uomo è ferito in maniera grave
BITONTO (BARI) – Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 14 settembre, lungo la strada provinciale 89 che collega Bitonto e Palombaio. 

Nello scontro, che ha coinvolto due automobili, ha perso la vita un 75enne, Domenico Colsanto, ex direttore generale della Asl di Bari. Uno degli occupanti dell’altra auto coinvolta è stato trasportato in ospedale in codice rosso, mentre altri due sono rimasti feriti in maniera non grave.

Per il 75enne, secondo una prima ricostruzione dell’incidente, è stato fatale l’impatto contro alcuni alberi.

