Lo scontro sull'autostrada A-19 tra Villabate e Bagheria

PALERMO – Un motociclista di 23 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sull’A19, l’autostrada Palermo-Catania, tra Villabate e Bagheria. L’uomo era alla guida di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’automobile.

Il 23enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto per rilievi e indagini la Polizia stradale di Palermo