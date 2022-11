Incidente, tragedia a Marsala: morto un ragazzo di 14 anni

Il fatto risale alle prime ore di oggi pomeriggio, coinvolto anche un passeggero

MARSALA (TP) – Un ragazzo è morto a causa di un incidente stradale a Marsala. Il grave fatto risale alle 14 di oggi. La vittima, Giuseppe Barraco di 14 anni, era su uno scooter assieme ad un coetaneo che è uscito di strada per cause ancora da accertare. Nessun altro veicolo infatti risulta coinvolto. L’altro giovane passeggero è stato portato in ospedale ma non è in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto sulla strada che attraversa contrada Strasatti. L’impatto contro l’asfalto è stato così violento da causare la morte del ragazzo. Sul posto è intervenuta la Polizia. Scene strazianti anche per il sopraggiungere sul posto dei familiari della giovane vittima.